Шерон Стоун выпустит мемуары о своей личной жизни

https://static.news.ru/photo/59d17c1a-df81-11ea-bca4-fa163e074e61_660.jpg Шерон Стоун Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудская актриса и продюсер Шерон Стоун выпустит мемуары, в которых расскажет о своей личной жизни, карьере и самых сокровенных моментах. Книга под названием The Beauty of Living Twice появится в продаже в марте будущего года.

По словам актрисы, написать мемуары её заставила возможность расти и делиться этим ростом с другими.

Я научилась прощать непростительное. Я надеюсь, что когда я разделю своё путешествие, вы тоже научитесь делать то же самое, — написала она на своей странице в Twitter.

Possibility made me write this book: the opportunity to grow & to share that growth. I have learned to forgive the unforgivable. My hope is that as I share my journey you too will learn to do the same.

Sharon

The Beauty of Living Twice

Rel: March 2021.

Publisher: @AAKnopf pic.twitter.com/4KgMidtPCO — Sharon Stone (@sharonstone) August 11, 2020

В издательстве Alfred A. Knopf уточнили, что читатели смогут узнать о тяжёлом детстве Стоун в Пенсильвании, работе в фильмах «Основной инстинкт» и «Казино», двух браках, перенесённом актрисой в 2001 году инсульте, а также о её общественной деятельности.

Стоун на этих страницах перекликается со Стоун, которая попадала в заголовки газет на протяжении всей своей карьеры: она смелая, честная и откровенная, — отметили в издательстве.

Книгу планируется выпустить в твёрдом переплёте, электронном и аудиоформате, который 62-летняя актриса запишет сама, передаёт Associated Press.

Как писал NEWS.ru, ранее Шэрон Стоун рассказала, что несколько раз в жизни избегала смерти. Женщина пережила инсульт, удар молнии и удушье.