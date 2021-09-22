«Семья шокирована»: любовница Бельмондо раскрыла детали их интимной жизни

Экс-модель бразильского происхождения Мария Карлос Сотомайор, которая на протяжении семи лет была возлюбленной скончавшегося две недели назад Жан-Поля Бельмондо, выпустила книгу «Жан-Поль. Мой человек из Рио», в которой раскрыла детали интимной жизни с французским актёром. Семья артиста осталась в шоке от прочитанного, сообщает Le Parisien.

Вся семья Бельмондо шокирована поступком мадам Сотомайор. Она шокирована выходом этой книги всего через несколько дней после смерти Жан-Поля Бельмондо. Это неприлично. Ни одна из его подруг никогда не рассказывала публике о своей интимной жизни с ним, — заявил адвокат актёра Мишель Годест, которого связывала с Бельмондо 35-летняя дружба.

Он добавил, что также знает немало подробностей об отношениях Бельмондо с различными женщинами, но никогда не предаст их огласке.

Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября. Проститься со звездой французского кино пришли президент республики Эммануэль Макрон, члены правительства, деятели спорта и кино, сотни поклонников, а также родственники артиста.