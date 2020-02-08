https://static.news.ru/photo/94bfe196-4a5c-11ea-ae9e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Доктор Стрэндж» Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Майкл Уолдрон, известный своей работой над мультсериалом «Рик и Морти», станет одним из сценаристов второго фильма о герое комиксов Докторе Стрэндже.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. По данным издания, Уолдрон уже работает над одним из проектов компании Disney — сериалом «Локи».

Съёмки второго «Доктора Стрэнджа» начнутся в мае 2020 года. Разработчиком сюжета выступил Скотт Дерриксон — режиссёр первой части, который из-за творческих разногласий покинул проект. В издании отмечают, что Уолдрон, скорее всего, не станет радикально менять сюжет, а адаптирует его под нового режиссёра.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский режиссёр Сэм Рэйми может занять режиссёрское кресло сиквела фильма «Доктор Стрэндж».