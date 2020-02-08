Майкл Уолдрон, известный своей работой над мультсериалом «Рик и Морти», станет одним из сценаристов второго фильма о герое комиксов Докторе Стрэндже.
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Съёмки второго «Доктора Стрэнджа» начнутся в мае 2020 года. Разработчиком сюжета выступил Скотт Дерриксон — режиссёр первой части, который из-за творческих разногласий покинул проект. В издании отмечают, что Уолдрон, скорее всего, не станет радикально менять сюжет, а адаптирует его под нового режиссёра.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американский режиссёр Сэм Рэйми может занять режиссёрское кресло сиквела фильма «Доктор Стрэндж».
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