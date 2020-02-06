Американский режиссёр Сэм Рэйми может занять режиссёрское кресло сиквела фильма «Доктор Стрэндж».
В настоящее время Рэйми ведёт переговоры со студией Marvel, и в случае достижения соглашения он заменит на этом посту Скотта Дерриксона, который ушёл из проекта по причине творческих разногласий,
Несмотря на уход, Дерриксон останется в роли исполнительного продюсера. Ранее он заявлял о желании создать первый действительно страшный фильм Marvel.
Для Рэйми это первый случай сотрудничества со студией — он известен как постановщик трилогии «Человек-паук».
Как писал NEWS.ru, актёры, принимающие участие в фильме «Вечные» вселенной Marvel, сообщили об окончании съёмок.
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