https://static.news.ru/photo/42a615b4-48be-11ea-8548-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Сэм Рэйми может занять режиссёрское кресло сиквела фильма «Доктор Стрэндж».

В настоящее время Рэйми ведёт переговоры со студией Marvel, и в случае достижения соглашения он заменит на этом посту Скотта Дерриксона, который ушёл из проекта по причине творческих разногласий, сообщает Variety.

Несмотря на уход, Дерриксон останется в роли исполнительного продюсера. Ранее он заявлял о желании создать первый действительно страшный фильм Marvel.

Для Рэйми это первый случай сотрудничества со студией — он известен как постановщик трилогии «Человек-паук».

Как писал NEWS.ru, актёры, принимающие участие в фильме «Вечные» вселенной Marvel, сообщили об окончании съёмок.