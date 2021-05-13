Сценарист фильмов ужасов «Крик» снимет триллер про пандемию

https://static.news.ru/photo/d582670a-b4a3-11eb-b40f-96000091f725_660.jpg Фото: kevwilliamson/instagram.com

Сценарист фильмов ужасов серии «Крик» Кевин Уильямсон снимет триллер на тему пандемии COVID-19, передаёт портал Deadline. Киностудия Miramax одобрила пока что безымянный проект.

По сюжету студентка колледжа (Адлон) с лучшей подругой во время объявленной вспышки инфекции решаются провести период изоляции в семейном доме на берегу озера. К сожалению, девушки не знают, что их ждёт. В основу картины ляжет рассказ Уильямсона. В Miramax уверены, что история Уильямса передаёт общий страх жителей планеты, испытанный в 2020-м, а его авторский талант усилит подсознательные фобии людей через жанр хорроров.

Главная роль в фильме досталась актрисе Гидеон Адлон, известной по картинам «Колдовство: Новый ритуал», «Секса не будет!!!» и сериалу «Общество».

Уильямсон написал сценарий для всех четырёх частей «Крика». Ленты вышли в в 1996, 1997, 2000 и 2011 годах. Премьера пятого фильма запланирована на январь 2022-го.

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