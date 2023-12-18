Сагалова назвала главное отличие «Букиных» от «Счастливы вместе» Актриса Сагалова: в «Букиных» много натурных съемок

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дарья Сагалова

Новый сериал «Букины» отличается от «Счастливы вместе» тем, что это лирическая комедия, а не ситком, также в нем много натурных съемок, рассказала NEWS.ru актриса Дарья Сагалова. Она добавила, что при просмотре «Букиных» не хочется так смеяться, как раньше.

«Букины» отличаются по подаче, по картинке, и это вообще не ситком, а лирическая комедия. Лично мне при просмотре «Букиных» не хочется сильно смеяться, как раньше, я его смотрела на улыбке, — рассказала актриса.

Сагалова пояснила, что многие сцены в «Букиных» снимались на улице, в новом сериале много натурных съемок. Например, сцену, где Гена Букин идет на речку ловить рыбу, снимали на реальной речке и лодке.

В павильонах снимали, может быть, меньше половины сцен, — рассказала Сагалова.

Ранее ТНТ снял сериал «Букины», который является продолжением популярного ситкома «Счастливы вместе». Главные роли членов семьи Букиных так же, как и 10 лет назад, сыграли Наталья Бочкарева, Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Александр Якин.