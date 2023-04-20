С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве кинооператора Судья снял с актера Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Хатчинс

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Алек Болдуин

Прокуратура американского штата Нью-Мексико сняла обвинения в непредумышленном убийстве с киноактера Алека Болдуина. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на информированные источники. Болдуин считался главным подозреваемым в гибели кинооператора Галины Хатчинс, произошедшей во время съемок фильма.

Обвинения против Алека Болдуина <...> сняты, — говорится в сообщении телеканала.

Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках вестерна Rust («Ржавчина»), где Болдуин исполнял главную роль. Во время репетиции эпизода актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевым патроном. В результате погибла оператор картины Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение.

Отчет ФБР показал, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок, когда застрелил Хатчинс. Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло.

Прокуратура обвинила Болдуина в том, что он пренебрег обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием и не потребовал как минимум двух проверок пистолета штатным оружейником, а также направил его на оператора, таким образом нарушив «первое правило оружейной безопасности».