Российских кинозрителей обяжут носить маски и перчатки после карантина

Посетители российских кинотеатров будут обязаны носить маски и перчатки после снятия режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Точные даты открытия площадок пока не объявлены.
О новых правилах сообщило Министерство культуры России,
Кинозрителей также обяжут измерять температуру, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию друг от друга. Минкультуры также поддерживает развитие в стране новых форматов, включая автомобильные кинотеатры.
Ранее Министерство культуры вместе с крупнейшими кинотеатральными сетями попросило Роспотребнадзор подготовить рекомендации по возобновлению работы кинозалов, писал NEWS.ru.
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