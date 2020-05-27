Российских кинозрителей обяжут носить маски и перчатки после карантина

https://static.news.ru/photo/add7af0e-a02b-11ea-a7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители российских кинотеатров будут обязаны носить маски и перчатки после снятия режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Точные даты открытия площадок пока не объявлены.

О новых правилах сообщило Министерство культуры России, передаёт Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф». Возобновление работы будет проходить поэтапно, а все ключевые решения будут принимать региональные власти после консультаций с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Кинозрителей также обяжут измерять температуру, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию друг от друга. Минкультуры также поддерживает развитие в стране новых форматов, включая автомобильные кинотеатры.

Ранее Министерство культуры вместе с крупнейшими кинотеатральными сетями попросило Роспотребнадзор подготовить рекомендации по возобновлению работы кинозалов, писал NEWS.ru.