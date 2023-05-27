Российские киностудии заявили о нехватке камер

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Процесс создания кино в России на 90% связан с использованием иностранных камер и техники, однако в силу санкций она не поставляется на рынок, а отечественные аналоги не могут конкурировать с западными устройствами, сообщает РБК со ссылкой на пояснение к бухгалтерскому отчету Киностудии имени Горького за 2022 год. Киноделы заявили, что отрасль критически нуждается в государственном стимулировании.

Импортозамещение в производстве техники и программном обеспечении для кинопроизводства — это процесс, который может занимать года и даже десятилетия и является крайне актуальным для киноотрасли, — заявил замгендиректора по техническим вопросам, закупкам, безопасности и АХО Киностудии имени Горького Андрей Данилин.

При этом он отметил, что за последние годы правительство РФ и Минкульт активно спонсировали киноотрасль с целью импортозамещения продуктов и эта поддержка чувствуется. Тем не менее за один-два года трудно почувствовать эффект от действий государства, считает Данилин. По его словам, киностудиям приходится пользоваться технологиями дружественных стран.

Согласно прогнозам Данилина, эффект санкционного давления на киноотрасль в России оценивается в 50%-е снижение общего объема рынка.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров сообщил, что, несмотря на почти 100%-ю зависимость кинопроизводства от иностранной техники, у индустрии есть определенный ресурс на несколько лет.

В Минкульте заверили, что кинопрокат в России держится на достойном уровне за счет успешной работы российских фильмов.

Ранее Министерство культуры выступило против проката фильмов из недружественных стран без лицензии в случае, когда они поступают в Россию через Белоруссию путем параллельного импорта. В ведомстве считают, что это нарушало бы права зарубежных правообладателей.