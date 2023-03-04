Министерство культуры выступило против проката фильмов из недружественных стран без лицензии в случае, когда они поступают в Россию из Белоруссии с помощью параллельного импорта, передает ТАСС. По мнению ведомства, это нарушало бы права зарубежных правообладателей.
Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав, — говорится в сообщении ведомства.