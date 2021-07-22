Ролик к «Майору Грому» признали лучшим иностранным трейлером в США

Трейлер к российскому фантастическому блокбастеру «Майор Гром: Чумной доктор» режиссёра Олега Трофима получил награду американской премии Golden Trailer Awards как лучший иностранный экшен-трейлер, говорится на официальном сайте организации.

Автором видео к ленте является российский монтажёр Андрей Солодовников. Он же представил в этой номинации ещё одно своё творение — «Девятаев».

Премьера «Майора Грома: Чумного доктора» в РФ состоялась 1 апреля 2021-го, мировая — 7 июля. А 8 июля фильм возглавил суточный международный рейтинг самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix. При этом отечественный фильм обогнал такие популярные ленты, как «Варкрафт» и «Кунг-фу Панда 3». В 14 странах «Майор Гром» оказался на первом месте по количеству просмотров. А в 65 государствах лента вошла в топ-10. При этом бокс-офис фильма в России оказался вдвое меньше бюджета.

Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

Ранее сообщалось, что Жизневский, сыгравший главную роль в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», рассказал, что режиссёр картины стал для команды просто «батарейкой с неиссякаемым зарядом энергии». Актёр поделился историей, как случайно сломал нос каскадёру, а сам порвал мышцу на съёмках фильма.