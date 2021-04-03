Майор Гром рассекретил кличку режиссёра и почему сломал нос каскадёру

https://static.news.ru/photo/23a298ee-94d6-11eb-ad1d-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот из фильма «Майор Гром» / youtube

Российский актёр Тихон Жизневский, сыгравший главную роль в фильме «Майор Гром: Чумной доктор» по комиксам, рассказал, что режиссёр картины стал для команды просто «батарейкой с неиссякаемым зарядом энергии».

Жизневского спросили журналисты «России 1», как он сработался с Олегом Трофимовичем на съёмочной площадке.

От него исходит безумная, неуправляемая атомная энергия, заряжавшая всех на площадке. Его на съёмках всё время называли «атомный узбек», — признался актёр.

Он также отметил, что готовиться к съёмкам было весело, но уже в работе стало тяжело: были травмы, много физических нагрузок. Например, Жизневский случайно сломал нос каскадёру, а сам порвал мышцу.

Ранее NEWS.ru писал, что картина «Майор Гром: Чумной доктор» создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.