Российский фильм стал самым популярным на Netflix

Российский кинокомикс «Майор Гром» стал самым популярным фильмом на американском стриминг-сервисе Netflix. Фильм обогнал киноленты «Варкрафт», «Отцовство» и «Как приручить дракона», следует из данных портала FlixPatrol.

«Майор Гром» стал самым просматриваемым в Бельгии, Бразилии, Чехии, Италии и других странах. Фильм стартовал на западе вчера, 8 июля, и сразу с топовых позиций. В 64 странах он попал в топ-10 картин, а ещё в 15 с самого начала занял первое место по просмотрам.

Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

Режиссёром выступил Олег Трофим. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин и Сергей Горошко.

Ранее сообщалось, что Жизневский, сыгравший главную роль в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», рассказал, что режиссёр картины стал для команды просто «батарейкой с неиссякаемым зарядом энергии». Актёр поделился историей, как случайно сломал нос каскадёру, а сам порвал мышцу на съёмках фильма.