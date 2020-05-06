Кино

Роберт Родригес заявил, что работал над «Мандалорцем»

17:40, 06 мая 2020
Фото: Кадр из сериала «Мандалорец»/kinopoisk.ru

Американский режиссёр Роберт Родригес заявил, что принимал участие в работе над сериалом «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».

Вместе с Родригесом на проекте был занят Пейтон Рид, известный как создатель трилогии «Человек-муравей». Об этом кинематографисты сообщили в соцсетях.

Я по-настоящему рад заявить, что у меня была очень редкая привилегия режиссировать самую главную звезду во вселенной, — написал Родригес, опубликовав совместный портрет с Малышом Йодой.

Как писал NEWS.ru, стали известны названия эпизодов второго сезона сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Новая часть будет состоять из восьми серий.

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