Роберт Родригес заявил, что работал над «Мандалорцем»

https://static.news.ru/photo/c499f2da-8fa8-11ea-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Мандалорец»/kinopoisk.ru

Американский режиссёр Роберт Родригес заявил, что принимал участие в работе над сериалом «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».

Вместе с Родригесом на проекте был занят Пейтон Рид, известный как создатель трилогии «Человек-муравей». Об этом кинематографисты сообщили в соцсетях.

Я по-настоящему рад заявить, что у меня была очень редкая привилегия режиссировать самую главную звезду во вселенной, — написал Родригес, опубликовав совместный портрет с Малышом Йодой.

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW — Robert Rodriguez (@Rodriguez) May 5, 2020

Как писал NEWS.ru, стали известны названия эпизодов второго сезона сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Новая часть будет состоять из восьми серий.