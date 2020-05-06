Роберт Родригес заявил, что работал над «Мандалорцем»

Американский режиссёр Роберт Родригес заявил, что принимал участие в работе над сериалом «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».
Вместе с Родригесом на проекте был занят Пейтон Рид, известный как создатель трилогии «Человек-муравей». Об этом кинематографисты сообщили в соцсетях.
Я по-настоящему рад заявить, что у меня была очень редкая привилегия режиссировать самую главную звезду во вселенной, — написал Родригес, опубликовав совместный портрет с Малышом Йодой.
I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe.— Robert Rodriguez (@Rodriguez)
@StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW May 5, 2020
Как писал NEWS.ru, стали известны названия эпизодов второго сезона сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Новая часть будет состоять из восьми серий.
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