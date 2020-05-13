Роберт Дауни-мл. спродюсирует для Netflix сериал про мир после апокалипсиса

https://static.news.ru/photo/ca989804-94fc-11ea-893c-fa163e074e61_660.jpg Роберт Дауни-мл. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Американский актёр Роберт Дауни-мл. выступит продюсером сериала, созданного по комиксам Sweet Tooth («Сладкоежка») компании Vertigo. Производством займётся студия актёра и его жены Сьюзан Дауни, а также Warner Bros. TV по заказу стримингового сервиса Netflix.

Проект расскажет о мире после апокалипсиса, в котором живут гибриды людей и животных. В центре сюжета — мальчик с оленьими рогами. После смерти отца он покидает родной дом в лесу и отправляется в путешествие, сообщает Deadline.

Главную роль сыграет десятилетний Кристиан Конвери, известный по роли в фильме «Красивый мальчик». В шоу также примет участие Уилл Форте, а закадровый текст прочитает Джеймс Бролин — отец Джоша Бролина.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал сериал «Водоворот», в создании которого принял участие Дамиен Шазелл, известный как режиссёр фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость». Он снял первые два эпизода нового проекта.