Вышел сериал «Водоворот» от создателя «Ла-Ла Ленда»

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал сериал «Водоворот», в создании которого принял участие Дамиен Шазелл, известный как режиссёр фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость». Он снял первые два эпизода нового проекта.

Главные роли в шоу сыграли Андре Холланд и Джоанна Кулиг. Также в нём приняли участие Амандла Стенберг, Лейла Бекти и Тахар Рахим. Проект доступен в оригинальной озвучке — персонажи говорят на английском, французском и арабском языках. Субтитры можно выбрать на русском, английском или французском.

Шоу рассказывает о живущем в Париже пианисте из Нью-Йорка. В прошлом он был известен, однако сейчас владеет убыточным клубом и состоит в сложных отношениях с певицей. Главный герой оказывается в непростой ситуации, когда узнаёт, что его деловой партнёр вовлечён в сомнительные дела. Параллельно с этим в городе появляется дочь-подросток центрального персонажа.

Мини-сериал состоит из восьми эпизодов. В апреле вышел тизер «Водоворота», писал NEWS.ru.