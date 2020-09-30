Режиссёры призвали власти США помочь вымирающим кинотеатрам

Главные режиссёры США призвали власти страны помочь кинотеатрам, пострадавшим от пандемии коронавируса. По их мнению, площадки не выживут из-за запретов на массовые мероприятия.
Кинематографисты опубликовали открытое обращение, которое собрало десятки подписей,
В письме говорится о ценности опыта просмотра картин в кинозале и о поддержании миллионов рабочих мест в кинопроизводстве и продвижении проектов.
Кинотеатры — лидеры по трудоустройству недостаточно представленных групп населения, включая инвалидов, пожилых лиц и начинающих работников, — указано в тексте.
На уязвимое положение площадок, только половина которых сейчас смогла возобновить работу, влияет откладывание крупных премьер голливудскими студиями. Согласно подсчётам Национальной ассоциации владельцев кинотеатров, в сложившейся ситуации 69% малых и средних кинозалов будут вынуждены объявить о банкротстве или закрыться навсегда. Во втором квартале 2020 года около 93% всех заведений понесли убытки и расходы продолжают расти.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. решила оставить только 37% кассовых сборов от показа фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана в США, где премьера картины состоялась 3 сентября. Таким образом студия захотела сократить риски недостаточного дохода, выпуская ленту сейчас, когда значительная часть рынка не работает в полную силу.
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