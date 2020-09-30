Режиссёры призвали власти США помочь вымирающим кинотеатрам

https://static.news.ru/photo/2f1170f0-03eb-11eb-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Главные режиссёры США призвали власти страны помочь кинотеатрам, пострадавшим от пандемии коронавируса. По их мнению, площадки не выживут из-за запретов на массовые мероприятия.

Кинематографисты опубликовали открытое обращение, которое собрало десятки подписей, сообщает The Hollywood Reporter. Среди режиссёров — Уэс Андерсон, Стивен Содерберг, Барри Дженкинс, Клинт Иствуд, Джеймс Кэмерон, Грета Гервиг, Ноа Баумбак и Сэм Мендес

В письме говорится о ценности опыта просмотра картин в кинозале и о поддержании миллионов рабочих мест в кинопроизводстве и продвижении проектов.

Кинотеатры — лидеры по трудоустройству недостаточно представленных групп населения, включая инвалидов, пожилых лиц и начинающих работников, — указано в тексте.

На уязвимое положение площадок, только половина которых сейчас смогла возобновить работу, влияет откладывание крупных премьер голливудскими студиями. Согласно подсчётам Национальной ассоциации владельцев кинотеатров, в сложившейся ситуации 69% малых и средних кинозалов будут вынуждены объявить о банкротстве или закрыться навсегда. Во втором квартале 2020 года около 93% всех заведений понесли убытки и расходы продолжают расти.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. решила оставить только 37% кассовых сборов от показа фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана в США, где премьера картины состоялась 3 сентября. Таким образом студия захотела сократить риски недостаточного дохода, выпуская ленту сейчас, когда значительная часть рынка не работает в полную силу.