https://static.news.ru/photo/d5988980-3255-11ea-9155-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Австралийский режиссёр Баз Лурман займётся съёмками «Мастера и Маргариты». Он получил права на экранизацию романа писателя Михаила Булгакова.
В съёмках примет участие продюсер Светлана Мигунова-Дали, а также основатель компании Baz&Co Леонард Блаватник.
На протяжении почти 20 лет у меня была невероятная связь с историей «Мастер и Маргарита», и я давно искал права на эту необычную книгу. Я очень рад, что наконец-то получил возможность интерпретировать эту новаторскую работу, — цитирует режиссёра «Интерфакс».
NEWS.ru сообщал ранее, что в фильме режиссёра База Лурмана о музыкальном исполнителе Элвисе Пресли может появиться Том Хэнкс. Актёру предложили роль музыкального менеджера Тома Паркера.