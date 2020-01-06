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Режиссёр фильмов «Экипаж» и «Легенда № 17» Николай Лебедев считает, что некоторые российские фильмы не становятся популярными, потому что зрители не готовы с ними «общаться». Он также назвал наивной идею измерять успех российского кино кассовыми сборами и постами в Интернете.

Фильмы — они как люди, и иногда зритель не готов с ними общаться, как с человеком. Даже несмотря на то, что он хороший. Просто нет интереса. А возможно, для этого...