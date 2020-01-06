Фото: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Австралийский режиссёр Баз Лурман займётся съёмками «Мастера и Маргариты». Он получил права на экранизацию романа писателя Михаила Булгакова.

В съёмках примет участие продюсер Светлана Мигунова-Дали, а также основатель компании Baz&Co Леонард Блаватник.

На протяжении почти 20 лет у меня была невероятная связь с историей «Мастер и Маргарита», и я давно искал права на эту необычную книгу. Я очень рад, что наконец-то получил возможность интерпретировать эту новаторскую работу, — цитирует режиссёра «Интерфакс».

NEWS.ru сообщал ранее, что в фильме режиссёра База Лурмана о музыкальном исполнителе Элвисе Пресли может появиться Том Хэнкс. Актёру предложили роль музыкального менеджера Тома Паркера.

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