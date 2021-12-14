Режиссёр «Сватов» анонсировал официальный трейлер нового сезона сериала

Режиссёр Андрей Яковлев анонсировал выход нового сезона сериала «Сваты 7» и показал официальный проморолик к фильму. Показ финального сезона, который снимался более четырёх лет, начнётся на телеканале «Россия 1» в понедельник, 27 декабря, сообщил Яковлев в Instagram.

Официально, дата премьеры 7-го сезона сериала «Сваты» в России — 27 декабря! — написал Яковлев.

Всего будет показано девять эпизодов, самые яркие моменты Яковлев показал, опубликовав официальный трейлер сериала. Седьмой сезон «Сватов» создавался с большими перерывами из-за политических событий и пандемии коронавируса. Его съёмки начались в 2017 году и закончились только в июле этого года.

Что касается украинских зрителей, они увидят премьеру уже 20 декабря, о чём сообщила исполнительница одной из главных ролей — Валентины Будько актриса Татьяна Кравченко.

Начинается обратный отсчёт! Украинские зрители увидят седьмой сезон 20 декабря, а российские 27-го! По-моему, отличный подарок к Новому году! — написала актриса.

Ранее режиссёр ленты Андрей Яковлев называл примерные сроки выхода нового сезона «Сватов» в России. Подписчики отреагировали на это сообщение восторженно. Они поблагодарили режиссёра за новость и назвали сообщение «новогодним подарком».