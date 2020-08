Режиссёр «Шазама!» выпустил фальшивый трейлер сиквела

Сандберг заявил, что на сайте Letterboxd уже появились рецензии от зрителей на ленту, несмотря на то, что фильм ещё не завершён. Поэтому постановщик решил смонтировать ролик, в котором использует цитаты из отзывов пользователей ресурса на картину, которая ещё не скоро увидит свет.

We haven't shot Shazam 2 yet but there are already reviews up on Letterboxd. I'm pretty sure that means we're allowed to start using review quotes for marketing. pic.twitter.com/q7rj528CDR