Режиссёр «Шазама!» выпустил фальшивый трейлер сиквела

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Шведский режиссёр Дэвид Ф. Сандберг опубликовал фальшивый трейлер продолжения фильма «Шазам!». В настоящее время над картиной ведётся работа.

Сандберг заявил, что на сайте Letterboxd уже появились рецензии от зрителей на ленту, несмотря на то, что фильм ещё не завершён. Поэтому постановщик решил смонтировать ролик, в котором использует цитаты из отзывов пользователей ресурса на картину, которая ещё не скоро увидит свет.

We haven't shot Shazam 2 yet but there are already reviews up on Letterboxd. I'm pretty sure that means we're allowed to start using review quotes for marketing. pic.twitter.com/q7rj528CDR — David F. Sandberg (@ponysmasher) August 14, 2020

В 30-секундном ролике артист показал главных героев ленты, на фоне которых появляется череда рецензий, после чего вырисовывается логотип «Шазам 2».

Ранее Дэвид Ф. Сандберг опубликовал режиссёрскую версию финальной сцены из фильма «Шазам!». В ней появился британец Генри Кавилл в образе Супермена, писал NEWS.ru.