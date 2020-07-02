Режиссёр «Повелителей хаоса» снимет фильм о менеджере The Beatles

https://static.news.ru/photo/ab7f4e3c-bc7e-11ea-ac49-fa163e074e61_660.jpg Брайан Эпстайн Фото: Public Domain

Шведский режиссёр Юнас Окерлунд займётся фильмом, рассказывающем о менеджере британской группы The Beatles Брайане Эпштейне. Картина получила название Midas Man.

Влияние жителя Ливерпуля на коллектив было настолько большим, что музыканты называли его «пятым битлом». Он подписал контракт с артистами в 1961 году и работал с ними вплоть до своей смерти в 1967 году, напоминает Variety.

Фильм описывают как «эмоциональную, остроумную, искреннюю историю» радости успеха и давления риска нереализованных устремлений. Окерлунд известен как создатель фильмов о рок-музыке, а также клипов на песни артистов. Его картина 2018 года «Повелителей хаоса» посвящена группе Mayhem, популяризовавшей жанр музыки блэк-метал.

Как писал NEWS.ru, студия Disney планирует выпустить новый документальный фильм о группе The Beatles 4 сентября 2020 года. Режиссёром выступил новозеландец Питер Джексон, известный про трилогии «Властелин колец».