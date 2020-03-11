Студия Disney планирует выпустить новый документальный фильм о группе The Beatles 4 сентября 2020 года. Режиссёром выступил новозеландец Питер Джексон, известный про трилогии «Властелин колец».
Выход картины, получившей название The Beatles: Get Back, состоится в США и Китае. Фильм, в котором использовано 55 часов ранее не публиковавшихся видеоматериалов, расскажет о том, как музыканты создавали альбом Let It Be, а также об их последнем выступлении на крыше дома на улице Сэвил-Роу в Лондоне,
Импровизированный концерт прошёл 30 января на крыше здания студии звукозаписи. Он продолжался около 40 минут, пока его не прекратила полиция, которую вызвали жители соседних домов.
Я был удостоен чести наблюдать, как работает величайшая группа всех времён, играет вживую и создаёт шедевры. Я счастлив, что компания Disney стала нашим прокатчиком, — сказал Питер Джексон.
Фильм создавался при полной поддержке Пола Маккартни, Ринго Старра, Йоко Оно и жены Джорджа Харрисона Оливии. Отмечается, что позднее станет доступна полностью отреставрированная версия оригинального документального фильма Let It Be.
Как писал NEWS.ru, городской совет Ливерпуля сообщил о намерении в скором времени открыть лес, названный в честь британского музыканта и участника группы The Beatles Джорджа Харрисона.
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