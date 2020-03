https://static.news.ru/photo/c0f7d15e-643f-11ea-9fa5-fa163e074e61_660.jpg Питер Джексон Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Студия Disney планирует выпустить новый документальный фильм о группе The Beatles 4 сентября 2020 года. Режиссёром выступил новозеландец Питер Джексон, известный про трилогии «Властелин колец».

Выход картины, получившей название The Beatles: Get Back, состоится в США и Китае. Фильм, в котором использовано 55 часов ранее не публиковавшихся видеоматериалов, расскажет о том, как музыканты создавали альбом Let It Be, а также об их последнем выступлении на крыше дома на улице Сэвил-Роу в Лондоне, сообщает «КиноПоиск» со ссылкой на пресс-службе Disney.

Импровизированный концерт прошёл 30 января на крыше здания студии звукозаписи. Он продолжался около 40 минут, пока его не прекратила полиция, которую вызвали жители соседних домов.

Я был удостоен чести наблюдать, как работает величайшая группа всех времён, играет вживую и создаёт шедевры. Я счастлив, что компания Disney стала нашим прокатчиком, — сказал Питер Джексон.

Фильм создавался при полной поддержке Пола Маккартни, Ринго Старра, Йоко Оно и жены Джорджа Харрисона Оливии. Отмечается, что позднее станет доступна полностью отреставрированная версия оригинального документального фильма Let It Be.

