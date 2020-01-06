https://static.news.ru/photo/19a9488e-3239-11ea-9887-fa163e074e61_660.jpg Николай Лебедев Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Режиссёр фильмов «Экипаж» и «Легенда № 17» Николай Лебедев считает, что некоторые российские фильмы не становятся популярными, потому что зрители не готовы с ними «общаться». Он также назвал наивной идею измерять успех российского кино кассовыми сборами и постами в Интернете.

Фильмы — они как люди, и иногда зритель не готов с ними общаться, как с человеком. Даже несмотря на то, что он хороший. Просто нет интереса. А возможно, для этого общения просто ещё не пришло время, — сказал URA.RU Лебедев.

Он пояснил, что кинематограф — это всегда риск, причём не только в нашей стране. Здесь могут быть как удачи на пустом месте, так и неудачи, несмотря на качественную подготовку. При этом говорить, что поддержка государства только мешает развитию кино, нельзя, а лишать её — просто недальновидно.

Как писал NEWS.ru, кассовые сборы российских фильмов в 2019 году опустились до 12,3 млрд рублей с 13,8 млрд по сравнению с прошлым годом. Доля отечественных картин составляет 22,1% от совокупных кассовых сборов всего кинопроката, сообщили в Минкультуры. В ведомстве это связывают с тем, что в прокат вышел ряд суперожидаемых голливудских лент, в числе которых «Король Лев», «Аладдин», «Дамбо», четыре фильма киновселенной Marvel, продолжение «Звёздных войн», «Однажды в... Голливуде» и «Джокер».