Режиссёр Клим Шипенко заговорил о подготовке к съёмкам фильма на Луне

Режиссёр «Вызова» Клим Шипенко не исключил, что свой следующий фильм он снимет тоже в космосе, но уже не на Международной космической станции (МКС), а на Луне. О вероятности начала подготовки к лунной экспедиции он рассказал на послеполётной пресс-конференции киноэкипажа корабля «Союз МС-18» с участием актрисы Юлии Пересильд и космонавта Олега Новицкого.

Отдохнём, доснимем этот фильм («Вызов». — NEWS.ru), и потом, вполне возможно, начнём подготовку и к лунному полёту. Мы за то, чтобы космическое кино снимали в космосе, — заявил Клим Шипенко.

Режиссёр признался, что во время работы с Юлией Пересильд над фильмом «Вызов» на МКС пришлось внести изменения в первоначальный сценарий. В итоге киноэкипаж, по словам Шипенко, снял около 30 часов материала, но многое пошло не по плану.

Часть сценария изменилась, исходя из космических реалий. На Земле я бы снимал иначе, тут всё понятно: здесь пол, здесь потолок. А в космосе стираются привычные грани, всё по-другому. Для меня это были кинематографические открытия, что сцены, например, можно решать, снимать в трёх, четырёх плоскостях, — поделился Шипенко.

Он отметил, что оценки фильму «Вызов» должны дать зрители, которые придут в кинотеатры. Шипенко заявил, что вместе с Юлией Пересильд он сделал «максимально возможное, выложились на 150 процентов».

Мы себя не жалели. Я уверен что кино будет в том числе коммерчески успешным. Интерес мировой общественности высок, а если кино выходит на мировой уровень, оно способно окупиться, — считает Клим Шипенко.

Ранее Юлия Пересильд подробно рассказала о своём пребывании в космосе. В частности, она объяснила, чем отличается сон на МКС и на Земле. И призналась, что в ходе экспедиции на орбиту приобрела привычку приклеивать все предметы к поверхности скотчем, поскольку в условиях невесомости они разлетались в разные стороны. Этой привычки актриса продолжает придерживаться даже теперь, после возвращения на Землю.