Режиссёр голливудской «Иронии судьбы» рассказал о выборе актёров

Режиссёр голливудской версии картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром» Марюс Вайсберг в интервью kino-teatr.ru рассказал о выборе актёров для ремейка. Главные роли в новой версии знакомой каждому россиянину истории играют молодые звёзды Эмма Робертс и Томас Манн.

Он сообщил, что изначально на роль Нади позвали Милу Кунис.

Я изначально пригласил Милу Кунис (когда-то я пробовал её на роль в своём студенческом кино, когда она ещё не была звездой). Мне казалось, её русские корни что-нибудь добавят фильму, — рассказал режиссёр.

Вайсберг также в курсе, что актрисе и её агенту очень понравился материал, однако в конечном итоге Мила Кунис отказалась. Режиссёр пояснил: у звезды «вкус поострее», поэтому ей по душе комедии по типу «Очень плохих мамочек» и «Секса по дружбе».

Следующей претенденткой на роль была как раз Робертс. Восходящая звезда, по словам Вайсберга, идеально подошла на роль.

Проработав с ней на площадке месяц, я могу это сказать с уверенностью. Не думаю, что кто-то лучше мог бы донести требуемое сочетание юмора и романтики. Она держит кадр, чувствует жанр, она прекрасный партнёр, актриса с уникальной харизмой, — считает режиссёр ремейка.

Что касается Манна, Вайсберг отметил, что доволен и его работой. Актёр, по его мнению, очень близок по харизме к Мягкову. Режиссёр заметил, что выбранные им артисты тянутся друг к другу не только в кадре, но и просто на съёмочной площадке.

О том, что «Иронию судьбы» переснимут с голливудскими актёрами, стало известно в апреле этого года. За дело взялся российский режиссёр, известный по фильмам «Бабушка лёгкого поведения», «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе». В компании «Централ Партнершип» пообещали, что в голливудском варианте картины зрителей «ждёт много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка».

Ранее сообщалось, что в Сети появились первые кадры американского ремейка. Их в своём Twitter опубликовала Робертс.