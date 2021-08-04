Режиссёр «Фарго» и «Большого Лебовски» перестанет снимать кино

Братья Коэны перестанут снимать совместные фильмы, так как Итан Коэн больше «не хочет снимать кино». Об этом рассказал композитор Картер Беруэлл, часто работавший со звёздными режиссёрами, в своём комментарии для Independent.

Итан уже писал сценарии и продюсировал самостоятельно, а вот для Джоэла «Макбет» — первая самостоятельная работа, — отметил композитор.

Инфоповодом стала новость о том, что Джоэл Коэн дебютирует в роли самостоятельного режиссёра с кинолентой «Макбет»: к актёрскому составу присоединились такие голливудские звёзды как Дензел Вашингтон, Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников», «После прочтения сжечь») и Брендан Глисон («Гарри Поттер и Кубок огня», «Баллада Бастера Скраггса»). Однако из разговора с Беруэллом выяснилось, что Итан Коэн вообще больше «не хочет снимать кино». Композитор выразил надежду, что братья продолжат разрабатывать совместные сценарии, при этом добавив, что несмотря на талант именитых режиссёров они сейчас находятся «в том возрасте, когда можно просто взять и уйти на пенсию».

Ранее были названы имена сценаристов, которые будут работать над новым фильмом о черепашках-ниндзя.