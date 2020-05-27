Режиссёр «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение фильма «Лабиринт»

https://static.news.ru/photo/cec6c8f8-9ff4-11ea-80a3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Лабиринт» Фото: TriStar Pictures

Американец Скотт Дерриксон займёт режиссёрское кресло продолжения фильма «Лабиринт», вышедшего в 1986 году. Он известен как постановщик картины «Доктор Стрэндж» вселенной Marvel.

Оригинальная картина, снятая американцем Джимом Хенсоном, рассказывает о девочке Саре, младшего брата которой похитил король Гоблинов по имени Джарет. Героиня проходит зачарованный лабиринт, полный ловушек, головоломок и чудищ, чтобы попасть в замок злодея и спасти брата, напоминает Deadline.

Фильм с бюджетом в $25 млн провалился в прокате, собрав меньше $13 млн. Несмотря на это, фильм считается культовым уже больше трёх десятилетий.

Как писал NEWS.ru, американец Даг Лайман займёт режиссёрское кресло боевика с Томом Крузом, снятого в космосе. Съёмки картины будут проходить при участии компании SpaceX бизнесмена и изобретателя Илона Маска.