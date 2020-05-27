Боевик с Томом Крузом в космосе снимет режиссёр «Граней будущего»

Американец Даг Лайман займёт режиссёрское кресло боевика с Томом Крузом, снятого в космосе. Съёмки картины будут проходить при участии компании SpaceX бизнесмена и изобретателя Илона Маска.
Лайман работал над фильмом с самого начала. Он задумал проект вместе с Крузом, после чего написал черновик сценария,
Артисты уже имеют опыт работы вместе: Лайман поставил ленту «Грани будущего» в 2014 году, главную роль в которой исполнил Круз.
Съёмки новой картины пройдут на Международной космической станции, о чём рассказал директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен