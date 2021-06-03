Ремейки «Холопа» появятся в семи странах

https://static.news.ru/photo/070a2482-c450-11eb-b164-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из фильма/Холоп/ Yellow, Black & White

Ремейки самой кассовой кинокартины в России — комедии «Холоп» — снимут в семи странах мира, передают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Централ партнершип» Вадима Верещагина. Предприятие стало прокатчиком проекта в РФ, а также занимается её продвижением на зарубежный рынок. «Холоп» стал первой лентой, проданной компанией под формат полного метра.

По словам собеседника, права на «Холопа» купила Sony Pictures. Американская студия собирается снять ремейки фильма в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Адаптацию комедии выпустят компания Monolith Films (Польша) и SND (Франция). Стороны не раскрывают условия сделок. В Польше производство начнётся в августе 2022-го при участии российских продюсеров.

Верещагин лишь отметил, что соглашения предусматривают фиксированный платёж за права на ремейки, а также перечисление роялти от всех коммерческих продаж лент.

В РФ «Холоп» посмотрели 11,6 млн человек. Кассовые сборы составили 3,07 млрд рублей. Кроме РФ комедия вышла ещё в 14 государствах, где заработала свыше $1,8 млн. Главным героем является сын богатого бизнесмена Гриша (Милош Бикович). По сюжету его «отправляют» в XIX век, где мажор превращается в конюха. На самом деле всё вокруг — декорации и нанятые актёры, а всё происходящее — психологический эксперимент по перевоспитанию наследника.

Ранее сообщалось, что российская драма «Чернобыль» о катастрофе на ЧАЭС в 1986 году пользуется феноменальным спросом за рубежом, рассказал на своей странице в Instagram режиссёр ленты и исполнитель главной роли Данила Козловский. По его словам, драма окупилась ещё до проката на родине и стала одной из самых продаваемых за границей в истории отечественного кинематографа.

Автор проекта отметил, что успеху «Чернобыля» не помешали и «пандемийные сложности». Кроме того, права на фильм купил стриминг-сервис Netflix и добавил его 3 июня в свою библиотеку.