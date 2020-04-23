Кино

Реквизит киностудии А24 уйдёт с молотка

12:36, 23 апреля 2020
Кадр из фильма «Солнцестояние» Кадр из фильма «Солнцестояние» Фото: B-Reel Films

Американская кинокомпания A24 выставила на аукцион реквизит фильмов своего производства. Студия распродаст предметы, которые лучше всего запомнились зрителям картин.

Среди лотов — цветочное платье из «Солнцестояния», фигурка русалки и лампа из «Маяка», баскетбольная майка и украшение «Фёрби» из «Неогранённых алмазов», а также скейтборд из «Середины 90-х».

Практически на любом чердаке вы найдёте обычный набор: коробки, наполненные семейными реликвиями и проектами из средней школы, старой одеждой и игрушками, собирающие пыль и всё больше становящиеся предметом ностальгии с каждым годом, говорится на сайте A24.

Выручка от торгов пойдёт в благотворительные организации, помогающие бороться с последствиями пандемии коронавируса. Студия таким образом хочет поддержать попавшие в трудное положение семьи и медработников.

Как писал NEWS.ru, первое официальное издание с записью песен Владимира Высоцкого и его автографом, а также сценарии фильмов «Зеркало» и «Солярис», подписанные самим Андреем Тарковским, будут выставлены на аукционе.

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