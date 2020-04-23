Реквизит киностудии А24 уйдёт с молотка

https://static.news.ru/photo/03f9c796-8547-11ea-a5cf-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Солнцестояние» Фото: B-Reel Films

Американская кинокомпания A24 выставила на аукцион реквизит фильмов своего производства. Студия распродаст предметы, которые лучше всего запомнились зрителям картин.

Среди лотов — цветочное платье из «Солнцестояния», фигурка русалки и лампа из «Маяка», баскетбольная майка и украшение «Фёрби» из «Неогранённых алмазов», а также скейтборд из «Середины 90-х».

Практически на любом чердаке вы найдёте обычный набор: коробки, наполненные семейными реликвиями и проектами из средней школы, старой одеждой и игрушками, собирающие пыль и всё больше становящиеся предметом ностальгии с каждым годом, — говорится на сайте A24.

The A24 Attic Auction is now open, featuring items from Hereditary, Eighth Grade, Euphoria, and Mid90s. 100% of proceeds will go to the @NYCHealthSystem . #A24Auctions pic.twitter.com/ECG6zvSZOi — A24 (@A24) April 22, 2020

Выручка от торгов пойдёт в благотворительные организации, помогающие бороться с последствиями пандемии коронавируса. Студия таким образом хочет поддержать попавшие в трудное положение семьи и медработников.

Как писал NEWS.ru, первое официальное издание с записью песен Владимира Высоцкого и его автографом, а также сценарии фильмов «Зеркало» и «Солярис», подписанные самим Андреем Тарковским, будут выставлены на аукционе.