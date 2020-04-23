Реквизит киностудии А24 уйдёт с молотка

Практически на любом чердаке вы найдёте обычный набор: коробки, наполненные семейными реликвиями и проектами из средней школы, старой одеждой и игрушками, собирающие пыль и всё больше становящиеся предметом ностальгии с каждым годом,— говорится на сайте A24.
Выручка от торгов пойдёт в благотворительные организации, помогающие бороться с последствиями пандемии коронавируса. Студия таким образом хочет поддержать попавшие в трудное положение семьи и медработников.
Как писал NEWS.ru, первое официальное издание с записью песен Владимира Высоцкого и его автографом, а также сценарии фильмов «Зеркало» и «Солярис», подписанные самим Андреем Тарковским, будут выставлены на аукционе.