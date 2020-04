Реквизит киностудии А24 уйдёт с молотка

Среди лотов — цветочное платье из «Солнцестояния», фигурка русалки и лампа из «Маяка», баскетбольная майка и украшение «Фёрби» из «Неогранённых алмазов», а также скейтборд из «Середины 90-х».

The A24 Attic Auction is now open, featuring items from Hereditary, Eighth Grade, Euphoria, and Mid90s. 100% of proceeds will go to the @NYCHealthSystem . #A24Auctions pic.twitter.com/ECG6zvSZOi