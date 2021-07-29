Раскрыт финал третьего сезона сериала «Содержанки»

Завершился третий сезон российского сериала «Содержанки» с Дарьей Мороз, Софьей Эрнст и Марией Зудиной. Финальная серия вышла 29 июля на платформе START.

В последней серии заключительного сезона, режиссированного Юрием Морозом, были раскрыты судьбы всех персонажей. В конце серии сценаристы оставили поклонникам сериала прощальное послание.

Карина Штерн, роль которой исполняет Сабина Ахмедова, смогла уйти от шантажировавшего её мужа Павла Чистякова (Константин Лавроненко), игравшего в заключительном сезоне главного антигероя. Полицейский под прикрытием Елена Широкова в исполнении Дарьи Мороз помогла своему возлюбленному, олигарху Глебу Ольховскому (Владимиру Мишукову), вернуться в Россию, избежав уголовного дела. Однако в последний момент решила, что тот заслуживает ареста. В аэропорту его задержали сотрудники полиции. Бывший муж Широковой — писатель и преподаватель Алексей Широков (Семён Штейнберг) — начинает встречаться со своей ученицей, хотя в прошлом уже был уличён в отношениях со школьницей.

Дарья Смирнова (Софья Эрнст) лишается своей картинной галереи, а СМИ узнают, что она на самом деле не является автором популярных картин под псевдонимом Асфари. Людмила Долгачёва (Марина Зудина) становится крупным чиновником, забыв о жизни содержанки с олигархом Игорем Долгачёвым (Сергей Бурунов).

Кроме того, в последней серии раскрываются все преступления трёх сезонов «Содержанок»: убийцей Марины Левкоевой (Мария Фомина) оказался водитель её любовника Долгачёва. Алису Ольховскую (Ольга Сутулова) убил её бывший муж Глеб Ольховский, чтобы воссоединиться с Еленой Широковой, позже сдавшей его полиции. Смерть адвоката Никиты Лисина (Леонид Бичевин) и его супруги была подстроена сотрудниками Павла Чистякова.

В конце финальной серии зрителям показывают танец главных героинь — Мороз, Эрнст и Ахмедовой. При этом на экране отображается фраза What Woman Wants, где Wo зачёркнуто. Таким образом авторы заключили, что женщины из сериала «Содержанки» живут в мире мужчин.

Ранее NEWS.ru разбирался в причинах критики зрителей в адрес «Содержанок». Недовольные зрители сочли, что третий сезон оказался слабее предыдущих и перенасыщен обнажёнными сценами. Финальный сезон пользователи Сети назвали «дикой мешаниной».