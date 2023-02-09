Райкин и Маковецкий пришли на премьеру «Праведника» о спасителе 200 евреев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Съемочная группа на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ военно-исторической драмы Сергея Урсуляка «Праведник». Главные роли в картине исполнили Александр Яценко и Чулпан Хаматова. Фильм выйдет в прокат 16 февраля.

«Праведник» — масштабный проект, в основе которого лежат реальные события осени 1942 года. В центре сюжета фильма — история подвига советского солдата Николая Киселева, который в годы Великой Отечественной войны вывел из гетто в белорусской деревне за линию фронта более 200 евреев — стариков, женщин, детей. Отряд несколько раз натыкался на немецкую засаду, многие были ранены, не умеющих воевать людей сопровождали всего несколько партизан.

В картине снимались Сергей Маковецкий, Фёдор Добронравов, Константин Хабенский, Мария Золотухина, Марк Эйдельштейн, Любовь Константинова, Евгений Ткачук. На премьеру фильма пришли их звездные коллеги: художественный руководитель театра «Сатирикон», актер Константин Райкин, музыканты Аркадий Укупник и Сергей Жуков, продюсер Иосиф Пригожин с женой, певицей Валерией.

Кадры премьеры фильма «Праведник» — в галерее NEWS.ru.