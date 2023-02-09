В московском кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ военно-исторической драмы Сергея Урсуляка «Праведник». Главные роли в картине исполнили Александр Яценко и Чулпан Хаматова. Фильм выйдет в прокат 16 февраля.
«Праведник» — масштабный проект, в основе которого лежат реальные события осени 1942 года. В центре сюжета фильма — история подвига советского солдата Николая Киселева, который в годы Великой Отечественной войны вывел из гетто в белорусской деревне за линию фронта более 200 евреев — стариков, женщин, детей. Отряд несколько раз натыкался на немецкую засаду, многие были ранены, не умеющих воевать людей сопровождали всего несколько партизан.
В картине снимались Сергей Маковецкий, Фёдор Добронравов, Константин Хабенский, Мария Золотухина, Марк Эйдельштейн, Любовь Константинова, Евгений Ткачук. На премьеру фильма пришли их звездные коллеги: художественный руководитель театра «Сатирикон», актер Константин Райкин, музыканты Аркадий Укупник и Сергей Жуков, продюсер Иосиф Пригожин с женой, певицей Валерией.
Кадры премьеры фильма «Праведник» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Федерации еврейских общин России, основатель и директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер Сергей Урсуляк на премьере своего фильма «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Алексей Гришин на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Иван Добронравов с супругой Анной на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви с супругой Эдной на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец и композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей Турчинской на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Савелий Кудряшов, Адам Шаруиф и Марк Дмитриев на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Горбатов на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Любовь Константинова на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Яценко с супругой Ксенией Ивановой на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Витрук на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Светлана Степанковская на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Сергей Маковецкий на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Михаил Ширвиндт и актриса Анастасия Пономарева на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер Юлия Сумачева на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве