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Канадский и американский актёр Райан Рейнольдс исполнит главную роль в экранизации игры 1983 года Dragon's Lair («Логово дракона»). В настоящее время он обсуждает своё участие в проекте со стриминговым сервисом Netflix.

Права на киноадаптацию игры онлайн-кинотеатр приобрёл после года переговоров, отмечает The Hollywood Reporter. Сценарий напишут Дэн и Кевин Хейгмены, известные как авторы «Страшных историй для рассказа в темноте».

Dragon’s Lair в своё время была самой востребованной игрой в США. В ней рассказывается о рыцаре Дирке Бесстрашном, который должен спасти принцессу Дафну из лап дракона Синджа и колдуна Мордрока.

Как писал NEWS.ru, Райан Рейнольдс опубликовал вариант одной из сцен «Дэдпула», который в итоге не вошёл в финальную версию картины. Речь идёт об эпизоде в начале первого фильма о супергерое.