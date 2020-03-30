Канадский и американский актёр Райан Рейнольдс исполнит главную роль в экранизации игры 1983 года Dragon's Lair («Логово дракона»). В настоящее время он обсуждает своё участие в проекте со стриминговым сервисом Netflix.
Права на киноадаптацию игры онлайн-кинотеатр приобрёл после года переговоров,
Dragon’s Lair в своё время была самой востребованной игрой в США. В ней рассказывается о рыцаре Дирке Бесстрашном, который должен спасти принцессу Дафну из лап дракона Синджа и колдуна Мордрока.
Как писал NEWS.ru, Райан Рейнольдс опубликовал вариант одной из сцен «Дэдпула», который в итоге не вошёл в финальную версию картины. Речь идёт об эпизоде в начале первого фильма о супергерое.
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