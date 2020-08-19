«Пёс-призрак: Путь самурая» Джармуша переиздадут в 4K

https://static.news.ru/photo/6fdbb2e8-e236-11ea-a292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pandora Filmproduktion

Фильм «Пёс-призрак: Путь самурая» американского режиссёра Джима Джармуша будет переиздан в формате 4K. Картина вышла в 1999 году.

Выпуском займётся компания The Criterion Collection, которая специализируется на восстановлении классических и современных фильмов. Их публикуют на сайте или предоставляют в форматах DVD и BluRay.

Ремастер ленты выйдет с обновлёнными звуковыми дорожками, интервью с Джармушем, историей создания саундтрека от рэпера The RZA из группы Wu-Tang Clan, удалёнными сценами и множеством других дополнительных материалов, сообщается на сайте компании.

«Пёс-призрак: Путь самурая» рассказывает о киллере, который живёт по кодексу самураев под названием бусидо. Он работает на мафию, с которой у героя возникают разногласия после очередного дела. Из-за этого, ему приходится защищать свою жизнь. Заглавную роль в ленте исполнил американский актёр Форест Уитакер.

Как писал NEWS.ru, компания Disney планирует выпустить на большие экраны отреставрированную версию фильма «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» в формате 4K. Прокат пройдёт в Великобритании.