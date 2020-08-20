Производство «Лиги справедливости» проверят на предмет нарушений продюсеров

https://static.news.ru/photo/a9630930-e38f-11ea-821b-fa163e074e61_660.jpg Джосс Уидон Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Компания WarnerMedia начала проверку производства фильма «Лига справедливости» на предмет нарушений со стороны создателей картины. Расследование решили провести после слов актёра Рэя Фишера, обвинившего режиссёра Джосса Уидона и продюсеров Джеффа Джонса и Джона Берга в непрофессиональном поведении.

О проверке рассказал сам Фишер, который поблагодарил корпорацию за намерение улучшить условия работы сотрудников.

Не сомневаюсь, проверка покажет, что Джефф Джонс, Джосс Уидон, Джон Берг и другие злоупотребляли своей властью в период неопределённости при слиянии AT&T и Time Warner, — написал артист в Twitter.

I believe this investigation will show that Geoff Johns, Joss Whedon, Jon Berg (and others) grossly abused their power during the uncertainty of AT&Tâs merger with Time Warner.



Thank you @WarnerMedia and @ATT for making strides to ensure a safer workplace for all!



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(2/2) — Ray Fisher (@ray8fisher) August 20, 2020

1 июля Фишер заявил, что поведение Уидона во время работы над картиной было «омерзительным, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Он не стал рассказывать о подробностях, но подчеркнул, что продюсеры одобряли такое поведение. Он также отметил, что Джефф Джонс завуалированно угрожал разрушить карьеру Фишера.

У проверки пока что нет конкретных сроков, сообщает Variety. Отмечается, что расследование будет распространяться не только на создателей «Лиги справедливости» и не будет проходить публично.

В 2016 году Зак Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

Ранее в Сети появился тизер трейлера фильма «Лига справедливости» в режиссёрской версии Снайдера. Выход картины намечен на 2021 год, писал NEWS.ru.