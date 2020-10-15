Продюсер бондианы отказалась от идеи смены пола Джеймсом Бондом

https://static.news.ru/photo/88dce5f4-0f5f-11eb-b0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Fan/Global Look Press

Продюсер фильмов по книгам Яна Флеминга о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи опровергла служи о том, что следующего агента 007 после Дэниела Крэйга может сыграть женщина.

В интервью специализированному изданию Total Film продюсер отметила, что создатели фильма пока не выбрали замену Крэйгу, хотя уже известно, что 25-й фильм «Не время умирать» станет последним для этого актера в бондиане.

Я всегда говорю: в какой-то определённый период времени можно любить только одного человека. Как только после выхода фильма пройдёт какое-то время, мы подумаем о будущем. Но пока мы просто не можем думать ни о ком другом, кроме Дэниела, — сказала продюсер.

Издание отмечает, что поскольку Бонд переживает особенно плодотворный период при Брокколи, а её коллега-продюсер Майкл Уилсон руководил проектом в эпоху Крэйга, может возникнуть соблазн вновь прибегнуть к этой формуле успеха. Однако Брокколи призвала не ждать, что следующий Бонд будет копировать образ, созданный Крэйгом.

Это придётся переосмыслить в той же степени, в которой каждый актер переосмысливает эту роль. Это и есть самое захватывающее в этой франшизе — персонаж развивается. Но в конце концов, нам придётся задуматься о поиске нужного человека, — заметила Брокколи.

Она также опровергла слухи о том, что в будущем Бонда может сыграть женщина. По её словам, такого перевоплощения ждать не следует.

Мы должны создавать роли для женщин, а не просто превращать мужчину в женщину, — сказала

Как сообщал NEWS.ru, в начале октября стало известно, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Этот перенос премьеры «Не время умирать» — уже не первый. Перед этим киностудии объявляли, что картина увидит свет 20 ноября 2020 года.