Комедийный мультсериал Agent King собирается снимать американская развлекательная компания Netflix. В анимационной ленте король рок-н-ролла Элвис Пресли будет представлен в роли шпиона.
Сценарий к картине напишет Майк Арнольд. Соавторами и исполнительными продюсерами станут Джон Эдди и бывшая жена певца Присцилла Пресли, сообщает
С детства Элвис всегда мечтал стать супергероем, борющимся с преступностью и спасающим мир, — рассказала Присцилла Пресли.
Как писал News.ru, ранее сценарист британского мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин пожалел создателей российского «ответа» на его работу с телеканала НТВ. Он обратил внимание на то, как пользователи издевались над трейлером сериала о катастрофе на АЭС в 1986 году, критикуя российскую версию экранизации за примитивные приёмы.