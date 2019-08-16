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Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогостоящих проектов отечественного кинематографа. Об этом заявил режиссёр Игорь Толстунов. Он отметил, что работа над картиной начнётся весной 2020 года.

Бюджет мы не озвучиваем, но он большой, один из крупнейших в нашей истории, — цитирует его ТАСС. Он рассказал, что в фильме будут сниматься известные западные звёзды, однако конкретных имён...