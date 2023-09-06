Премьера фильма «Барби» в кинотеатрах России оказалась под угрозой срыва

Фото: Warner Bros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неофициальная премьера фильма «Барби» в российских кинотеатрах может быть отменена, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, первые показы киноленты уже перенесли с 9 сентября на 14 сентября из-за запрета Министерства культуры России. Отмечается, что прокатчики готовы вырезать спорные сцены из фильма, чтобы он был допущен к показу.

Премьера фильма была назначена на 9 сентября, некоторые кинотеатры открыли продажи билетов заранее. Зрителям предлагалось заплатить от 500 рублей, чтобы посмотреть ленту. Однако 1 сентября представители Министерства культуры РФ заявили, что прокат «Барби» в России запрещен из-за несоответствия картины традиционным ценностям. Прокатчики надеются на достижение компромисса с ведомством.

Как сообщалось ранее, московский кинотеатр придумал необычный способ показать зрителям фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Он открыл продажи билетов, сменив названия картин на «Быстрые свидания» и «Дубак» соответственно. Однако позднее представители кинотеатра отменили показ.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее прокомментировал запрет на показ «Барби» и «Оппенгеймера» в России. По его словам, введенные Министерством культуры РФ ограничения вызывают вопросы, так как «Оппенгеймер» является абсолютно антивоенной картиной, а в «Барби» демонстрируются гетеросексуальные отношения.