Ричи выступил также продюсером и автором сценария новой картины.

Джентльмены рассказывают об американском экспате Микки Пирсоне, который построил очень прибыльную империю по продаже наркотиков в Лондоне. Когда проходит слух, что он хочет навсегда уйти из бизнеса, это приводит к заговорам, схемам, взяточничеству и шантажу в попытке присвоить его, — говорится в описании к ролику.