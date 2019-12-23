Медиакомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи.
Ричи выступил также продюсером и автором сценария новой картины.
Джентльмены рассказывают об американском экспате Микки Пирсоне, который построил очень прибыльную империю по продаже наркотиков в Лондоне. Когда проходит слух, что он хочет навсегда уйти из бизнеса, это приводит к заговорам, схемам, взяточничеству и шантажу в попытке присвоить его, — говорится в описании к ролику.
Главные роли в фильме сыграли Мэтью Макконахи, Хью Грант, Мишель Докери и Колин Фаррелл.
Российская премьера фильма запланирована на 13 февраля 2020 года.
Как писал NEWS.ru, в США показали пролог к фильму «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Ролик длиной в 6,5 минуты был продемонстрирован на некоторых сеансах в залах IMAX перед показом фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».
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