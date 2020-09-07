Появилось видео прыжка Круза с горы на съёмках фильма «Миссия невыполнима»

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Американский актёр Том Круз спрыгнул на мотоцикле с горного трамплина на съёмках седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Работа над картиной ведётся в Норвегии.

Издание NRK Nyheter опубликовало видео, сделанное в губернии Мёре-ог-Ромсдал, на котором показано, как Круз разгоняется по трамплину на мотоцикле, отпускает его, летит в горное ущелье, после чего раскрывает парашют. В момент прыжка над ним летели вертолёт и квадрокоптер, на которых были закреплены камеры.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

Работа над проектом началась ещё летом, однако команде пришлось сделать перерыв после инцидента с каскадёром на мотоцикле. Исполнитель трюков должен был приземлиться на подушки с картонной набивкой, а транспорт — отлететь на голую землю поодаль. Но после прыжка мотоцикл разбился рядом с покрытием и загорелся, что привело к пожару.

7 сентября команда окончательно вернулась в работе над лентой.

Съёмки ленты «Миссия невыполнима 7» были приостановлены в феврале. В марте исполнителя главной роли Тома Круза заметили на съёмках фильма неподалёку от деревни Дансфолд в графстве Суррей в Великобритании, куда из Италии перенесли работу над проектом, писал NEWS.ru.