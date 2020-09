Появилось видео прыжка Круза с горы на съёмках фильма «Миссия невыполнима»

Издание NRK Nyheter опубликовало видео, сделанное в губернии Мёре-ог-Ромсдал, на котором показано, как Круз разгоняется по трамплину на мотоцикле, отпускает его, летит в горное ущелье, после чего раскрывает парашют. В момент прыжка над ним летели вертолёт и квадрокоптер, на которых были закреплены камеры.

