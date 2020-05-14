Появилось фото Кейт Уинслет со съёмок «Аватара»

Американский кинопродюсер Джон Ландау показал фотографию с актрисой Кейт Уинслет на съёмках фильма «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона. На снимке также запечатлены Клифф Кёртис и исполнители главных ролей Сэм Уортингтон и Зои Салдана.
Кёртис и Уинслет не принимали участие в первой картине. Какие роли им достались в продолжении, не сообщается. Кадры с артистами опубликованы в Instagram.
Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кёртис наслаждаются моментом на поверхности бака для захвата движения, объёмом в 3 миллиона литров, который мы построили для сиквелов «Аватара», — написал Ландау.
Ранее Джон Ландау показал фотографию, на которой позирует с актрисой Сигурни Уивер на съёмочной площадке продолжения фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. На снимке также запечатлён актёр Джоэль Мур, принимающий участие в проекте, писал NEWS.ru.
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