Появилось фото Кейт Уинслет со съёмок «Аватара»

https://static.news.ru/photo/16985b92-95be-11ea-bb5b-fa163e074e61_660.jpg Кейт Уинслет Фото: Isabelle Vautier/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский кинопродюсер Джон Ландау показал фотографию с актрисой Кейт Уинслет на съёмках фильма «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона. На снимке также запечатлены Клифф Кёртис и исполнители главных ролей Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

Кёртис и Уинслет не принимали участие в первой картине. Какие роли им достались в продолжении, не сообщается. Кадры с артистами опубликованы в Instagram.

Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кёртис наслаждаются моментом на поверхности бака для захвата движения, объёмом в 3 миллиона литров, который мы построили для сиквелов «Аватара», — написал Ландау.

Ранее Джон Ландау показал фотографию, на которой позирует с актрисой Сигурни Уивер на съёмочной площадке продолжения фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. На снимке также запечатлён актёр Джоэль Мур, принимающий участие в проекте, писал NEWS.ru.