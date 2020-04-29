Появилось фото Сигурни Уивер со съёмок нового «Аватара»

Американский кинопродюсер Джон Ландау показал фотографию, на которой позирует с актрисой Сигурни Уивер на съёмочной площадке продолжения фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. На снимке также запечатлён актёр Джоэль Мур, принимающий участие в проекте.
Уивер и Мур сыграли в оригинальном фильме 2010 года, в котором героиня актрисы погибла. Появится ли она в новой картине, пока неизвестно.
Появилась возможность разгрести фотографии со съёмок сиквелов «Аватара». Решил начать с одной, где я вместе с Сигурни Уивер и Джоэлем Муром вновь в декорациях участка 26, где снимали сцены новых картин. Ждите продолжения, — написал Ландау.
В марте Джон Ландау сообщил, что съёмки сиквелов фильма «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона, которые проходят в Новой Зеландии, приостановлены. Решение было принято в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.
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