Появилось фото Сигурни Уивер со съёмок нового «Аватара»

https://static.news.ru/photo/5e0f172c-8abf-11ea-91d9-fa163e074e61_660.jpg Сигурни Уивер Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американский кинопродюсер Джон Ландау показал фотографию, на которой позирует с актрисой Сигурни Уивер на съёмочной площадке продолжения фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. На снимке также запечатлён актёр Джоэль Мур, принимающий участие в проекте.

Уивер и Мур сыграли в оригинальном фильме 2010 года, в котором героиня актрисы погибла. Появится ли она в новой картине, пока неизвестно.

Появилась возможность разгрести фотографии со съёмок сиквелов «Аватара». Решил начать с одной, где я вместе с Сигурни Уивер и Джоэлем Муром вновь в декорациях участка 26, где снимали сцены новых картин. Ждите продолжения, — написал Ландау.

В марте Джон Ландау сообщил, что съёмки сиквелов фильма «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона, которые проходят в Новой Зеландии, приостановлены. Решение было принято в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.