https://static.news.ru/photo/8ecfdf2e-4da0-11ea-a3d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Searchlight Pictures

Американский журнал The New Yorker опубликовал первые кадры из грядущего фильма режиссёра Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Отмечается, что персонажи фильма основаны на редакторах самого издания.

Фильм будет в цвете, однако некоторые кадры представлены чёрно-белыми. На снимках показаны все главные герои ленты.

Wes Andersonâs upcoming movie, âThe French Dispatch,â is about a fictional weekly magazine that looks an awful lot likeâand was, in fact, inspired byâThe New Yorker. See exclusive photos from the film: https://t.co/vdIjk8u8E0 pic.twitter.com/ttyCdFVXqI — The New Yorker (@NewYorker) February 11, 2020

Андерсон был преданным поклонником New Yorker с подросткового возраста и собрал большую коллекцию переплетённых томов журнала, среди которых есть выпуски 1940-х годов, — отмечает издание.

Российская премьера «Французского диспетчера» намечена на 12 ноября. В мировой прокат картина выйдет 24 июля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Уэс Андерсон снова собрал большой звёздный состав для своего нового фильма. Помимо Билла Мюррея и Оуэна Уилсона, которые часто сотрудничают с кинематографистом, в ленте появятся такие звёзды, как Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Сесиль де Франс и Бенисио дель Торо.