Фильм будет в цвете, однако некоторые кадры представлены чёрно-белыми. На снимках показаны все главные герои ленты.

Wes Anderson’s upcoming movie, “The French Dispatch,” is about a fictional weekly magazine that looks an awful lot like—and was, in fact, inspired by—The New Yorker. See exclusive photos from the film: https://t.co/vdIjk8u8E0 pic.twitter.com/ttyCdFVXqI