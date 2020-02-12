Фото: Searchlight Pictures

Американский журнал The New Yorker опубликовал первые кадры из грядущего фильма режиссёра Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Отмечается, что персонажи фильма основаны на редакторах самого издания.

Фильм будет в цвете, однако некоторые кадры представлены чёрно-белыми. На снимках показаны все главные герои ленты.

Андерсон был преданным поклонником New Yorker с подросткового возраста и собрал большую коллекцию переплетённых томов журнала, среди которых есть выпуски 1940-х годов, — отмечает издание.

Российская премьера «Французского диспетчера» намечена на 12 ноября. В мировой прокат картина выйдет 24 июля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Уэс Андерсон снова собрал большой звёздный состав для своего нового фильма. Помимо Билла Мюррея и Оуэна Уилсона, которые часто сотрудничают с кинематографистом, в ленте появятся такие звёзды, как Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Сесиль де Франс и Бенисио дель Торо.

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