Появилась вырезанная сцена из «Мстителей: Война бесконечности» с Халком

https://static.news.ru/photo/fab8d20e-c28a-11ea-b24c-fa163e074e61_660.jpg Халк Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Пользователи Сети слили вырезанную сцену из фильма «Мстители: Война бесконечности» вселенной Marvel. В ней Чёрная Вдова и Сокол встречают доктора Брюса Бэннера после битвы в Ваканде, который научился быть спокойным даже в состоянии Халка.

В эпизоде показан момент, когда Наташа и Сэм ищут выживших после того, как Танос по щелчку уничтожил половину всех живых существ. Вдова собирается успокоить Халк, но потом видит, что он не злится и просто разговаривает.

I love Infinity War, but we deserved to see Smart Hulkâs transformation in the final film. pic.twitter.com/UnbAjH3lE0 — *inhales* when i was a Bork... (@bork_21) July 8, 2020

В финальной версии «Войны бесконечности» создатели картины братья Руссо решили убрать сцену, и «умный» Халк появился только в следующей ленте «Мстители: Финал».

Ранее в Сети появилась альтернативная сцена из фильма «Мстители: Финал» с гибелью Чёрной Вдовы, роль которой исполнила американская актриса Скарлетт Йоханссон. В эпизоде Наташа Романофф сражается с Соколиным Глазом за то, кто из них принесёт себя в жертву ради Камня души на планете Вормир. В новой версии её смертельно ранят воины армии Таноса, писал NEWS.ru.