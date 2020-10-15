Полина Максимова признана лучшей сериальной актрисой на фестивале в Каннах

https://static.news.ru/photo/deb0e080-0f18-11eb-9582-fa163e074e61_660.jpg Полина Максимова Фото: polinamax/instagram.com

31-летняя российская актриса Полина Максимова получила приз за исполнение главной роли в сериале «257 причин, чтобы жить» на фестивале Canneseries во французских Каннах.

Полина Максимова одержала победу в номинации Best performance престижного международного фестиваля Canneseries, — сообщила пресс-служба сервиса Start.

Актриса сыграла роль Жени Коротковой в первом сезоне сериала.

В конкурсе было ещё четыре номинации: «Лучшее музыкальное сопровождение», «Лучший сценарий», «Лучший актёрский ансамбль» и «Лучший сериал», передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что сериал «Декстер» получит десятисерийное продолжение. Перезапуск будет осуществлён каналом Showtime.

NEWS.ru писал, что актёр Дмитрий Нагиев похвастался перед фанатами своим торсом. Он выложил фотографию без майки, в тёмной кепке, с белой надписью на очках. Артист заметил, что мог раньше так развернуть «свои хляби», если бы не стыд.