Звезда фильмов Тарантино снимется в вестерне «Мёртв за доллар»

Оскароносный актёр Кристоф Вальц снимется с Уиллемом Дефо в вестерне Уолтера Хилла «Мёртв за доллар» (Dead For a Dollar). Звезда фильмов Квентина Тарантино станет в новом фильме охотником за головами, передаёт Deadline.

Сюжет развернётся в 1897 году на юго-западе США. Вальца в роли Макса Борлунда наймёт успешный бизнесмен для поисков своей жены. По итогу выясняется, что супруга богача и похититель — любовники, сбежавшие от жестокого мужа ради любви. Главному герою предстоит сделать выбор.

Дефо, в свою очередь, будет играть заклятого врага Макса, которого тот когда-то отправил за решётку. Они пересекаются в Мексике, куда завели героя поиски. Другие детали грядущего вестерна, а также сроки его производства и выхода пока не раскрываются.

Кристоф Вальц имеет два «Оскара» за роли второго плана в фильмах «Джанго освобождённый» и «Бесславные ублюдки». Уиллем Дефо пока не получил свой «Оскар», хотя был номинирован четыре раза. Зато актёр становился лауреатом Венецианского кинофестиваля в 2018 году — он получил кубок Вольпи за лучшую мужскую роль и премию фонда Миммо Ротелла за фильм «Ван Гог. На пороге вечности».

Ранее сообщалось, что режиссёр Квентин Тарантино выпустит книгу по фильму «Однажды в... Голливуде». В подкасте Pure Cinema он объяснил, чем роман будет отличаться от киноленты. По его словам, это было «полное переосмысление всей истории, а не просто переписывание».