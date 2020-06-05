Оператор «Дюны» рассказал, что каждая часть будет самостоятельным фильмом

Австралийский кинооператор Грег Фрейзер, работавший над фильмом «Дюна» Дени Вильнёва, рассказал, что картина будет законченным произведением, а не первой частью одной истории. Новая лента не будет продолжать сюжет, описанный в экранизации книги писателя Фрэнка Герберта, поставленной Дэвидом Линчем.
Фрейзер
Это законченная история в себе, которой есть куда двигаться. Полностью самостоятельный эпичный фильм, из которого люди при просмотре много чего узнают, — сказал он.
По сюжету, главному герою, Полу Атрейдесу, и его семье предстоит покинуть свою родную планету Каладан, чтобы взять под контроль управление опасной пустынной планетой Арракис. Ранее появился первый кадр из «Дюны», на котором был показан Шаломе в образе основного персонажа.
Ранее издание Vanity Fair опубликовало новые кадры из фильма «Дюна» канадского режиссёра Дени Вильнёва. Вместе с Тимоти Шаломе, сыгравшим главную роль, в проекте приняли участие Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Хавьер Бардем и Шэрон Дункан-Брюстер, писал NEWS.ru.
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