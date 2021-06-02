«Он такого не говорил»: перевод сцены «Брата 2» удивил Гоблина

https://static.news.ru/photo/0c866b60-c391-11eb-9296-96000091f725_660.jpg Дмитрий Пучков, известный как Гоблин Фото: vk.com/goblin

Стриминг-сервис Netflix недавно добавил в библиотеку два фильма Алексея Балабанова — «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000) — и оставил неполиткорректные фразы персонажей. Однако с субтитрами на английском языке не всё так гладко, считает блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. В разговоре с NEWS.ru он удивился, как перевели разговор главного героя «Брата 2» Данилы Багрова с афроамериканцами в сцене у костра.

Удивило, где они (персонажи «Брата 2». — NEWS.ru) сидят у костра, там подходят чёрные пацаны и Данила [Багров] (персонаж Сергея Бодрова-младшего. — NEWS.ru) называет его (одного из чёрных. — NEWS.ru) негром, а там [в субтитрах] написали «nigger» (ниггер, оскорбительное название чёрных в США. — NEWS.ru). Он такого не говорил, он оскорбить не планировал, он его просто назвал негром. Поэтому на английский язык должны переводить носители английского языка, а не талантливые переводчики на русский, — отметил Пучков.

На вопрос, кто мог бы озвучить персонажа Бодрова-младшего, собеседник ответил, что не знает, «всё зависит от режиссёра озвучки, кого он подберёт».

По мнению Гоблина, «Брат» и «Брат 2» — как раз самые подходящие отечественные фильмы, которые стоит посмотреть американцам для знакомства с «нашей нынешней действительностью».

Затруднительно сказать, Советского Союза больше нет. Всё что там было — уже растоптано и отринуто. Сейчас, самый подходящий вариант — это «Брат 1» и «Брат 2» про нашу нынешнюю действительность, — резюмировал Пучков.

А ленты Юрия Быкова «Дурак» (2014) и «Майор» (2013) он назвал «никакими. Зачин на рубль, а удар на копейку».