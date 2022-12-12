Ныряй в «Аватар: Путь воды»: о чем фильм и когда его покажут в России Рассказываем о самом ожидаемом проекте режиссера Джеймса Кэмерона

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

16 декабря на мировые экраны выходит один из главных долгостроев XXI века — «Аватар: Путь воды» оскароносного режиссера, создателя голливудских хитов «Титаник» и «Терминатор» Джеймса Кэмерона. Первый фильм о взаимоотношениях землян и жителей планеты Пандора более 10 лет удерживает мировой рекорд по кассовым сборам в $2,8 млрд, обогнав четвертую часть «Мстителей». Приблизится ли вторая часть «Аватара» к этому достижению, чем Кэмерон удивит зрителей, в какой роли появится 73-летняя Сигурни Уивер и когда «Путь воды» покажут в России — в материале NEWS.ru.

13 лет перерыва, 3 новых сценария и реальная вода

Впервые продолжение научно-фантастического эпоса про жителей Пандоры было запланировано еще до выхода оригинальной картины. Тогда Кэмерон обещал, что если «Аватар» будет коммерчески успешным, он снимет еще два фильма. Первоначально вторая и третья части должны были выйти в 2014 и 2015 годах, но с тех пор даты премьер переносились аж 8 раз.

«Путь воды» — первый фильм Кэмерона за 13 лет, с тех самых пор, как оригинальный «Аватар» стал самой кассовой картиной всех времен, получившей девять номинаций на «Оскар», включая «лучший фильм» и «лучшую режиссуру», и представивший новаторские методы кинопроизводства. По данным The Hollywood Reporter, cиквел стоил студии 20th Century Studios более чем $350 млн. Но на второй части Кэмерон останавливаться не собирается. В 2013 году режиссер заявил, что сиквелов будет не два, а три и они обойдутся более чем в $1 млрд.

Реальные съемки под водой, которые зрители увидят в «Аватаре 2», были чрезвычайно смелым решением Кэмерона. Но они же сразу стали гигантской проблемой. Чтобы создать необходимые визуальные эффекты, команда Кэмерона использовала специальные симбиотические маркеры на лицах артистов, позволяющие обходиться без грима и менять внешность с помощью компьютера. Но поверхность воды создавала эффект зеркала, увеличивавшего количество маркеров в два раза, что создавало проблемы для работы технических специалистов. Продюсеры не раз предлагали режиссеру оставить мечту снимать в реальной воде и воспользоваться тросами, как это делали, например, в «Аквамене». Кэмерон ответил, что «лучше тогда не снимать ничего, чем заменять тросами водный мир».

Фото: kinopoisk Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

От любви к дайвингу и научной фантастике к революции в кино

Любовь режиссера к красотам океана зародилась еще в детстве. В 1966 году, когда Джеймсу было только 15, он твердо решил стать водолазом-оператором и посвятить жизнь исследованию и съёмкам мирового океана, которого он, выросший в Канаде, в живую никогда не видел. Но поскольку до большой воды добираться было куда дольше, чем до киношколы, Кэмерон решил сначала освоить режиссерские приемы, подкопить денег и уже потом начать подводные съемки.

Вторым серьезным увлечением подростка была научная фантастика. В интервью 2012 году Владимиру Познеру режиссер признался, что самым сильным потрясением юности был для него фильм «Космическая одиссея 2001» Стэнли Кубрика. С тех пор все киноработы Кэмерона балансируют между этими темами: «Титаник», «Терминатор», «Чужие», «На гребне волны», «Бездна» и т.д.

Для меня океан — это часть подсознания. Он открывает мой мозг. Это невероятно интересно и весело, — говорил Кэмерон в интервью.

В 2012 году, укрывшись в специально спроектированной совместно с Национальным географическим обществом подводной лодке, Джеймс Кэмерон совершил одиночное погружение в самую глубокую точку мирового океана, Марианскую впадину.

О чем фильм «Аватар: Путь воды»: сюжет, подробности съемок

«Аватар» совместил сразу два больших увлечения режиссера. Первый фильм рассказывает про парализованного морского пехотинца Джейка Салли, которого играет Сэм Уортингтон. Он принимает тело аватара, чтобы отправиться на пышущую дикой природой планету Пандора, населенную коренным народом На’ви, и участвует в плане американских спецслужб по лишению планеты ее драгоценного ресурса — анобтаниума.

В новом фильме, который погружает зрителя в океаны Пандоры, история развернётся спустя восемь лет после событий первой части. У главных героев Джейка и Нейтири родилось трое детей. Среди них — дочь-подросток На’ви, которую благодаря магии визуальных эффектов сыграла 73-летняя Сигурни Уивер. Зрители увидят новый клан Меткайина, который в отличие от знакомого по первой части Оматикайя (повелителей неба, живущих высоко на дереве и укрощающих летающих зверей), покоряет глубины океана.

По словам продюсера Джона Ландау, главные герои будут вынуждены покинуть родные тропические леса и искать убежища у Меткаины, но им будет трудно вписаться в эту среду и из-за происхождения Джейка, и из-за того, что он и Нейтири усыновили человеческого ребенка.

Актеров усердно тренировали на продолжительные погружения как минимум полгода. Так что даже 7-летняя актриса научилась находиться под водой до четырёх минут. Одну из героинь клана Меткайина сыграла Кейт Уинслет, которая работала с Кэмероном над «Титаником». Она присоединилась к актёрскому составу осенью 2017 года и рассказала The Hollywood Reporter, что для «Аватара» научилась фридайвингу и могла задерживать дыхание на 7 минут 14 секунд.

Над картиной трудились более 1400 художников, но каждый элемент производства Кэмерон отслеживал лично. Техническая группа признается, что Джеймс с легкостью мог заменить любого из них: режиссер провел более 3000 часов под водой, умеет пилотировать вертолет, сам изобрёл батискаф, по чертежам которого Национальное географическое общество создало реальный прототип. Не говоря уже про умение обращаться со всеми камерами и компьютерами на съемочной площадке.

«Аватар: Путь воды» вновь обращает внимание зрителей на проблемы экологии и необходимость заботы о природе. По словам Кэмерона, его фильм предназначен не для того, чтобы заставить людей бояться изменения климата, а чтобы предложить посредством выбора, сделанного персонажами фильма, некоторые альтернативные пути продвижения вперед.

Мы перескочили от полного отрицания изменения климата к фаталистическому принятию, и мы пропустили средний шаг. Роль режиссера больше не состоит в том, чтобы делать всё это мрачным и обреченным, а в том, чтобы предлагать конструктивные решения, — сказал он.

Кстати, съемки третьего «Аватара» уже закончились. Картина находится в активной фазе пост-продакшена, а сам режиссер в недавнем интервью заявил о планах снимать «Аватар 6» и «Аватар 7», если того потребует зритель. Похоже Джеймс Кэмерон вдохновлен идей культовой космической эпопеи своей юности — «Звездных войн», и каждым новым фильмом намерен совершать не только техническую революцию в Голливуде, но и культурную, создавая новые межпланетные миры.

Когда «Аватар 2» покажут в России

По известным причинам «Аватар 2» не выйдет в официальный прокат в РФ. Однако в стране остается ряд кинозалов, рискующих показывать голливудские новинки без разрешения правообладателя.

По информации онлайн-портала «Бюллетень кинопрокатчика», ссылающегося на инсайдерские источники, ряд российских киносетей пришли к неофициальному соглашению начать показ блокбастера «Аватар: Путь воды» не раньше 12 января 2023 года. «Джентельменское соглашение» продиктовано желанием поддержать друг друга в трудной ситуации. Прокатчики считают, что это решение позволит сетям получить основную выручку в новогодние праздники с показов отечественных, а не зарубежных картин.