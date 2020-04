Новый стрим-сервис Peacock опубликовал тизеры первых проектов

https://static.news.ru/photo/6dd7732e-7ff8-11ea-a5a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Стриминговый сервис Peacock, который 15 апреля запустил американский телеканал NBC, представил тизеры своих первых оригинальных проектов.

«Дивный новый мир»

Сериал, основанный на одноимённом произведении британского писателя, рассказывает о Генри Форде, который стал символом консюмеризма в Лондоне будущего, где где потребление возведено в культ.

«Спасенные звонком»

Проект является продолжением одноимённого сериала, выходившего с 1989 по 1992 год. Комедия будет посвящена проблемам современной молодежи.

Time out! Who's psyched to see the first #SavedByTheBell teaser!? Check out this flock of first looks from #PeacockTV originals streaming soon. Threaded for your viewing pleasure! pic.twitter.com/XdIZ7BN9tV — Peacock (@peacockTV) April 16, 2020

«Ясновидец 2: Ласси возвращается домой»

Вторая часть фильма, основанного на одноимённом сериале. Картина рассказывает о молодом консультанте полиции Шоне, который убедил всех в том, что он экстрасенс, благодаря тонко развитой наблюдательности и дедуктивным способностям.

«Панки Брюстер»

Шоу является перезапуском семейного ситкома, выходившего в середине 1980-х, рассказывавшего о девочке Панки Брюстер, которую воспитывает отец-одиночка. В новых сериях она уже выросла и стала матерью троих детей.

«Курс биологии»

По сюжету, Джек Гриффин, гарвардский профессор философии, потерпев неудачу на работе своей мечты, вернулся в родной штат Огайо и начал преподавать биологию в местной школе.

The show that's perfected the delivery of "shut up." All new episodes of #APBio coming soon to #PeacockTV . pic.twitter.com/OnAgnh43WV — Peacock (@peacockTV) April 16, 2020

«Мадагаскар: Маленькие и дикие»

Приквел известной мультипликационной франшизы «Мадакаскар», рассказывающий о детстве главных героев.

This teaser will make you move it, move it. #MadagascarALittleWild is coming soon to #PeacockTV . pic.twitter.com/kqrFc3FF6v — Peacock (@peacockTV) April 16, 2020

Как писал NEWS.ru, телеканал NBC готовит к выпуску фильм, продолжающий историю американской адаптации сериала «Офис» британского комика Рики Джервейса. Картина расскажет о жизни одного из главных героев, Майкла Скотта, после событий, описанных в шоу. Он также выйдет на платформе Peacock.