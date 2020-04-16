Новый стрим-сервис Peacock опубликовал тизеры первых проектов

Вторая часть фильма, основанного на одноимённом сериале. Картина рассказывает о молодом консультанте полиции Шоне, который убедил всех в том, что он экстрасенс, благодаря тонко развитой наблюдательности и дедуктивным способностям.
Шоу является перезапуском семейного ситкома, выходившего в середине 1980-х, рассказывавшего о девочке Панки Брюстер, которую воспитывает отец-одиночка. В новых сериях она уже выросла и стала матерью троих детей.
Как писал NEWS.ru, телеканал NBC готовит к выпуску фильм, продолжающий историю американской адаптации сериала «Офис» британского комика Рики Джервейса. Картина расскажет о жизни одного из главных героев, Майкла Скотта, после событий, описанных в шоу. Он также выйдет на платформе Peacock.